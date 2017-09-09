Грузия готовится переработать рекордное количество винограда

Министр сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили уверен, что планируемая в этом году переработка рекордного количества винограда - более 150 тыс. тонн будет успешно реализована.

"В Кахетии уже переработано более 13 тыс. тонн винограда, хотя ртвели (сбор урожая - ИФ) только сейчас входит в активную фазу", - заявил журналистам Л.Давиташвили, который в субботу ознакомился с ходом сбора и переработки урожая в этом главном винодельческом регионе страны.

По словам министра, в этом году в сфере виноградарства и виноделия существует особенно хорошая конъюнктура, поскольку рекордно возрос экспорт вина и, соответственно, увеличился спрос на виноград со стороны винных компаний.

Он отметил, что в республиканском координационном штабе "Ртвели-2017" зарегистрированы 115 винных компаний, 54 из которых уже включены в процесс переработки винограда.

При этом глава Минсельхоза подчеркнул, что имеются все предпосылки для того, чтобы цена винограда была высокой и максимально был бы компенсирован труд виноградарей. "Исходя из этого, убежден, что нынешний ртвели будет проведен очень успешно", - сказал Л. Давиташвили.

В свою очередь, губернатор региона Кахетия Ираклий Кадагишвили отметил важность консенсуса, который был достигнут между виноградарями, виноделами и государством.

"Главное, что ртвели впервые проводится без субсидий, и компания, принимающая виноград, платит фермеру его реальную рыночную стоимость. Думаю, что консенсус между виноградарями и виноделами, а также государством, которое является проводником политики в отрасли, состоялся", - заявил глава региона.

Ранее сообщалось, что на фоне роста экспорта вина в этом году отпала необходимость в массовом субсидировании виноделов. Оно осуществляется дифференцированно - в зависимости от региона и качества винограда, хотя, как и прежде, виноградари и виноделы имеют возможность пользоваться льготными агрокредитами, в которых 8% общей суммы кредита финансируется государством.

В 2016 году урожай винограда в Грузии составил 159,2 тыс. тонн, а его переработка на винзаводах страны - 114,3 тыс. тонн. В прошлом году республика экспортировала около 50 млн бутылок натурального виноградного вина (емкостью 0,75 литра) - на 38% больше, чем годом ранее. За январь-август текущего года Грузия экспортировала в 44 стран 45,3 млн бутылок вина, что на 61% больше показателя аналогичного периода 2016 года.

Крупнейшим импортером грузинского вина является Россия, поставки на рынок которой за 8 месяцев этого года увеличились по сравнению с тем же периодом предыдущего года в 1,9 раза - до 28,5 млн бутылок ((62,9% общего объема его экспорта), что на 1,3 млн бутылок больше, чем было поставлено из Грузии на российский рынок за весь 2016 год.