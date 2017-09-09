Танками укомплектованы практически 100% танковых подразделений – Полторак

Министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что благодаря надлежащему государственному финансированию и своевременному выполнению оборонного заказа, танковые подразделения практически полностью укомплектованы танками.

"На сегодня, за счет надлежащего финансирования из государственного бюджета и своевременного выполнения государственного оборонного заказа, танками укомплектованы практически 100% танковых подразделений. За счет поставки тренажеров для подготовки экипажей в учебные заведения Львова и Харькова, продолжается качественное обучение специалистов ", - сказал С.Полторак во время посещения Харьковского института танковых войск, сообщает в субботу прес-служба Минобороны.

Министр отметил отличный боевой дух и настроение личного состава танковых подразделений, однако "за счет только мужества и героизма выполнить боевую задачу очень сложно". "Поэтому уже сегодня принято решение о подписании договоров на производство и поставку танков "Оплот". После завершения всех процедур, предприятия Харькова, которые производят бронированную технику, получат заказ на поставку техники", - сказал С.Полторак.