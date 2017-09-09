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17:41 09.09.2017

Ураган "Ирма" нанес ущерб французским заморским территориям более чем на 1 млрд евро

Агентство государственного страхования Франции CCR оценило ущерб от урагана "Ирма" на французских заморских территориях в Карибском море - Сен-Бартелеми и Сен-Мартене - в сумму примерно в 1,2 млрд евро, сообщает в субботу агентство Ассошиэйтед Пресс (АП).

Речь идет об ущербе жилым строениям, автотранспорту и предприятиям.

В CCR отметили, что ураган "Ирма" стал одной из крупнейших природных катастроф, которые случались с Францией за последние 35 лет.

Ураган "Ирма" называют самым мощным в регионе Атлантического океана как минимум за последнее десятилетие.

В настоящий момент ураган движется от Кубы в сторону США, и его влияние уже ощущается на юге штата Флорида, отмечает АП.

По данным агентства, ураган должен ударить по юго-западу Флориды, включая город Тампа, в воскресенье.

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