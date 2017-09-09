Сытник: Без создания антикоррупционного суда станет понятно, что антикоррупционная и другие реформы зашли в тупик

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник заявил, что без создания антикоррупционного суда, украинское общество и международные партнеры поймут, что антикоррупционная реформа и другие реформ зашли в тупик.

"Создание Высшего антикоррупционного суда определено Конституцией. И дискуссии по этому вопросу быть не может. Просто не прописан механизм создания этого суда. Предполагается, что в Верховном суде будет отдельная антикоррупционная палата, которая будет выполнять функцию последней инстанции для рассмотрения этих дел, но при этом должен быть создан отдельный независимый суд для рассмотрения дел о топ-коррупцию в первой и апелляционной инстанциях", - сказал руководитель НАБУ в интервью еженедельному изданию "Зеркало недели. Украина" (ZN.UA), опубликованном в субботу.

Он отметил, что по инициативе партии "Блок Петра Порошенко" предлагается создать антикоррупционные палаты в обычных судах для рассмотрения антикоррупционных дел, но "это глупо и невозможно по ряду причин".

"Во-первых - логистика. У нас 27 регионов. И нужно создать 27 палат в областных судах. Есть около 450 районных судов. То есть создавать такое количество палат - это нереальный по громоздкости и расходами проект… Поэтому мы настаиваем на создании специализированного суда… Практика работы специализированных судов у нас достаточно длительная: административный, хозяйственный", - подчеркнул он.

Во-вторых, по мнению А.Сытника, многие судьи не готов к рассмотрению дел, переданных НАБУ и САП. "Представьте: судья слушал дела о разбое, грабеже и вдруг – пришли 25 видеокамер центральных каналов, 20 членов парламента и кричат, что судья подлец! А тут еще пришли три действующих министра, и вместо ого, чтобы выполнять свои прямые служебные обязанности, пытаются взять на поруки подозреваемого по уголовному делу. Не все судьи готовы к таким процессам", - считает руководитель НАБУ.

По его словам, создание антикоррупционного суда - это возможность найти судей, которые готовы будут слушать такие дела. "А то, что предлагают депутаты БПП - это обман, который невозможно организовать с точки зрения ни юридического, ни логистического", - добавил А.Сытник.

Что касается возможных сроков завершения антикоррупционной реформы, то, по мнению директора НАБУ, если бы закон о специализированном антикоррупционном суде был принят в комплексе с законом "О НАБУ" – "шансы были бы 100%". "Но в нынешних реалиях, когда Антикоррупционное бюро показало, что в Украине возможно привлечение к ответственности "неприкасаемых", шансы создать спецсуд уменьшаются с каждым днем", - сказал он.

А.Сытник подчеркнул, что осень - это период оценки политической воли по логическому завершению антикоррупционной реформы.

"Без создания суда, который сможет поставить точки в тех делах, которые уже начаты и переданы в суд, общество и международные партнеры поймут, что антикоррупционная реформа, как и многие другие реформ, зашла в тупик. Ведь антикоррупционная реформа призвана защитить другие реформы, если они будут реализованы. Осень - это индикатор политической воли", - сказал он.