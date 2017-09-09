События

17:08 09.09.2017

На полигоне "Широкий лан" прошел этап тактических учений при участии танков и артиллерии

В Николаевской области на военном полигоне "Широкий лан" прошел практический этап тактических учений с привлеченным механизированных, танковых и артиллерийских подразделений оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Как сообщает в субботу Генеральный штаб ВСУ на странице в соцсети Фейсбук, в учениях также приняли участие подразделения высокомобильных десантных войск, транспортной, истребительной и армейской авиации, а также инженерных войск.

"Согласно замыслу учений, механизированная бригада, находясь в обороне, выполнила задачу по сдерживанию противника и обеспечила создание условий для успешного наступления танковых и десантных подразделений, которые при поддержке авиации сумели захватить выгодный плацдарм и развить успех путем преодоления водной преграды и закрепления на новых рубежах для выполнения последующих задач", - сказано в сообщении.

Как отмечается, силы танковой бригады при огневой поддержке артиллерии и рейдовых и десантно-штурмовых действий подразделений высокомобильных десантных войск успешно форсировали водную преграду, как по дну реки подводным способ, так и с помощью оперативно развернутой паромной переправы.

Практическому этапу с боевой стрельбой предшествовала работа по боевому слаживанию подразделений и внедрению новых методов управления войсками в динамике.

За ходом учений наблюдали начальник Генерального штаба Виктор Муженко, командование видов ВСУ, другие военные должностные лица, иностранные представители стран-партнеров.

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Интерфакс-Украина
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