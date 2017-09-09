События

16:16 09.09.2017

Египетские археологи обнаружили гробницу возрастом 3,5 тысяч лет

Египетские археологи сделали находку в городе Луксор - гробницу, которая принадлежала ювелиру, жившему более 3,5 тыс. лет назад, сообщает в субботу агентство Associated Press со ссылкой на министерство по делам древностей Египта.

Находка, сделанная на западном берегу Нила, датируется периодом XVIII династии (1550-1292 годы до н. э.).

AP приводит слова главы министерства Халеда аль-Анани о том, что гробница сохранилась не очень хорошо, однако до нашего времени дошли статуи ювелира и его жены, а также погребальная маска.

Кроме того, внутри гробницы было обнаружено помещение с мумиями египтян, проживавших позднее, чем хозяин гробницы - в период XXI (примерно XI - X века до н.э.) и XXII (примерно X - VIII вв. до н.э.) династий.

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Интерфакс-Украина
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