События

15:58 09.09.2017

Порошенко выступает за повышение престижности медицинского труда

Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости запустить медицинскую реформу, чтобы повысить престиж медицинского труда, а жители сельской местности чтобы получили доступ к медицинским услугам на уровне областного центра или столицы.

"Я уверен в том, что эта работа должна быть достойно оценена государством. Мы должны повысить престиж медицинского труда. Мы должны запустить медицинскую реформу, запустить реформу сельской медицины", - сказал П.Порошенко сотрудникам Калиновской центральной районной больницы Винницкой области в субботу.

Как сообщает сайт президента Украины, П.Порошенко высказал надежду, что Верховная Рада Украины через неделю проголосует за медицинскую реформу.

Он также сообщил, что отдельно будет реализован специальный проект о развитии сельской медицины. "Те, кто живут в селе, нуждаются в таком же уровня медицинских услуг, который доступен человеку в районном, областном центре и в столице", - отметил президент.

По его словам, именно для этого внедрятся телемедицина, устанавливается широкополосная Интернет-связь, чтобы врач на расстоянии мог быстро определить, что делать с пациентом, какое ему назначить лечение или дополнительную консультацию.

"Также является приоритетом повышение материального обеспечения украинского врача. Я хочу все сделать для того, чтобы восстановить такой же конкурс в медицинские учебные заведения, который были, когда я познакомился с Мариной (супруга президента Марина Порошенко – ИФ)", - сказал П.Порошенко.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Канада и Украина начали переговоры по соглашению о совместном кинопроизводстве

В РФ возбудили более 30 уголовных дел в отношении украинских военных, участвовавших в АТО

Пять украинских военных ранены в зоне АТО

Украинские военные на первой линии в зоне АТО получат 10 тыс. грн доплаты

Число жертв землетрясения в Мексике превысило 60 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

На полигоне "Широкий лан" прошел этап тактических учений при участии танков и артиллерии

Египетские археологи обнаружили гробницу возрастом 3,5 тысяч лет

Два новых малых артиллерийских бронекатера для украинских ВМС прибыли в Одессу

Около 100 автомобилей с активистами отправились из Львова в "Краковец" встречать Саакашвили

Порошенко акцентировал важность развития придорожной инфраструктуры при реконструкции и ремонте дорог

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua
РЕКЛАМА