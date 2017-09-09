Порошенко выступает за повышение престижности медицинского труда

Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости запустить медицинскую реформу, чтобы повысить престиж медицинского труда, а жители сельской местности чтобы получили доступ к медицинским услугам на уровне областного центра или столицы.

"Я уверен в том, что эта работа должна быть достойно оценена государством. Мы должны повысить престиж медицинского труда. Мы должны запустить медицинскую реформу, запустить реформу сельской медицины", - сказал П.Порошенко сотрудникам Калиновской центральной районной больницы Винницкой области в субботу.

Как сообщает сайт президента Украины, П.Порошенко высказал надежду, что Верховная Рада Украины через неделю проголосует за медицинскую реформу.

Он также сообщил, что отдельно будет реализован специальный проект о развитии сельской медицины. "Те, кто живут в селе, нуждаются в таком же уровня медицинских услуг, который доступен человеку в районном, областном центре и в столице", - отметил президент.

По его словам, именно для этого внедрятся телемедицина, устанавливается широкополосная Интернет-связь, чтобы врач на расстоянии мог быстро определить, что делать с пациентом, какое ему назначить лечение или дополнительную консультацию.

"Также является приоритетом повышение материального обеспечения украинского врача. Я хочу все сделать для того, чтобы восстановить такой же конкурс в медицинские учебные заведения, который были, когда я познакомился с Мариной (супруга президента Марина Порошенко – ИФ)", - сказал П.Порошенко.