События

15:55 09.09.2017

Два новых малых артиллерийских бронекатера для украинских ВМС прибыли в Одессу

В Одессу прибыли два малых бронированных артиллерийских катера, построенных для Военно-морских сил Вооруженных сил Украины на ПАО "Завод "Кузница на Рыбацком".

Как сообщает в субботу Генеральный штаб ВСУ на странице в соцсети Фейсбук со ссылкой на командование ВМС ВСУ, плавание состоялось согласно графику, выхода из строя узлов и механизмов не произошло, поставленные задачи выполнены.

"Этой осенью мы ожидаем прибытия к месту постоянного базирования еще двух новых катеров, которым предстоит пройти государственные испытания с последующим включением в состав Военно-морских мил Вооруженных мил Украины", - сказал первый заместитель командующего ВМС ВСУ Андрей Тарасов.

По его словам, новые катера - это свидетельство успешной реализации государственной программы развития ВСУ.

Как сообщалось, в 2016 году в состав ВМС ВСУ были включены построенные на ПАО "Завод "Кузница на Рыбацком" малые бронированные артиллерийские катера "Аккерман" и "Бердянск".

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Интерфакс-Украина
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