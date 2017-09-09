Около 100 автомобилей с активистами отправились из Львова в "Краковец" встречать Саакашвили

Колонна активистов на автомобилях и микроавтобусах отправилась из Львова в пункт пропуска "Краковец", чтобы встретить лидера партии "Рух новых сил", бывшего главу Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили, сообщил член политсовета партии "Рух новых сил Михаила Саакашвили" Иван Слободяник.

"Сейчас мы уже находимся возле "Краковца". Мы двигаемся в колонне, примерно 100 машин уже выехали сегодня, мы будем разбивать лагерь для того, чтобы встречать людей", - сказал И.Слободяник в эфире "Радио Вести", сообщает пресс-служба партии "Рух новых сил" в субботу.

По его словам, переход М.Саакашвили через украинскую границу ожидается в 13.00 воскресенья, 10 сентября.

И.Слободяник проинформировал, что правоохранители остановили автобус с активистами в Днепропетровской области, но после формального осмотра их отпустили, и этот автобус присоединился к колонне.

Член политсовета партии также сообщил, что по их информации, из нескольких областей в "Краковец" везут так называемых "титушок" (молодых людей спортивного телосложения).

Однако, по словам И.Слободяника, местная полиция сопровождает колонну активистов. "Мы с ней в контакте, чтобы был общественное спокойствие, и чтобы не допустить никаких беспорядков", - отметил он.

И.Слободяник также подчеркнул, что М.Саакашвили будет ехать со своим сыном, группой народных депутатов и международными партнерами. Также его будут сопровождать журналисты мировых телеканалов и украинские журналисты.

Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко издал указ, которым лишил гражданства Украины М.Саакашвили. Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем отправился в Литву.

16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).

В Государственной пограничной службе Украины заявили, что не имеют никаких поручений от правоохранительных органов о запрете въезда на территорию Украины М.Саакашвили.

5 сентября заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов заявляет, что Министерство юстиции Украины получило запрос от Главной прокуратуры Грузии на арест и выдачу М.Саакашвили, так как в Грузии он выступает обвиняемым в 4 четырех уголовных производствах и 4 августа 2014 года был объявлен в розыск.