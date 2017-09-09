Порошенко акцентировал важность развития придорожной инфраструктуры при реконструкции и ремонте дорог

Президент Украины Петр Порошенко предложил в государственном бюджете Украины на 2018 год предусмотреть поддержку развития придорожной инфраструктуры и сервиса.

Как сообщает в субботу пресс-служба президента Украины, П.Порошенко в рамках рабочей поездки в Винницкую область П.Порошенко осмотрел участок отремонтированной дороги М-12 Стрый - Тернополь - Кировоград – Знаменка.

Президент поинтересовался, уделяется ли внимание развитию придорожной инфраструктуры при реконструкции и ремонта дорог, подчеркнув важность развития придорожного хозяйства.

"Нам нужно сейчас организовать тендеры и аукционы на проведение работ по обустройству заправок, объектов общественного питания. Ориентация - на малый и средний бизнес", - отметил П.Порошенко.

Он предложил в госбюджете-2018 предусмотреть поддержку малого и среднего бизнеса и развитие придорожного сервиса. "Если мы дороги европейского качества в Украине, то должны иметь и европейский сервис", - сказал президента.

Также глава государства обратил внимание на состояние остановок на дорогах и отметил, что большинство из них были построены еще в советское время. Он высказал предложение о разработке и созданию типового проекта транспортной остановки, который бы распространялся по территории всей страны.

П.Порошенко также положительно оценил приведение реконструкции и строительства дорог в Винницкой области. "Дороги Винницкой меняются. Люди это видят. Так же как и по всей Украине", - сказал он.

Согласно постановлению Кабинета министров от 9 августа 2017 № 651, в текущем году планируется отремонтировать 5 участков дороги М-12 в направлении от Винницы до границы с Хмельницкой областью. Начаты работы по текущему среднему ремонту на первом участке, проходящем в районе селе Якушинцы. Стоимость работ на ней составляет 68,9 млн грн.

В соответствии с планом работ, на отрезке будет устроено освещение, пластиковая разметка, заменены барьерное ограждение, отремонтированы существующие тротуары и построены новые. Завершение работ запланировано на осень.