События

13:23 09.09.2017

Жителю Харьковщины, хранившему дома 2,2кг пороха грозит до 7 лет тюрьмы

В ходе проведения санкционированного обыска дома 49-летнего жителя с.Борщевка (Балаклейский р-н Харьковская обл) полиция обнаружила и изъяла пакет, в котором было 2,2 кг пороха.

"Во время досудебного следствия установлено, что мужчина собрал порох на полигоне после взрывов на арсенале в Балаклее и хранил его на всякий случай. Сведения о данном событии внесены в ЕРДР по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

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