События

12:15 09.09.2017

Порошенко присудил актрисе Аде Роговцевой премиею им.Довженко

Президент Украины Петр Порошенко присудил народной артистке Украины Аде Роговцевой государственную премию имени Александра Довженко 2017 года за выдающийся вклад в развитие украинского киноискусства.

Как сообщает в субботу пресс-служба президента Украины, размер премии им.А.Довженко в этом году составит 200 тыс. грн.

Также П.Порошенко назначил гранты президента Украины молодым деятелям в области кинематографии для создания и реализации творческих проектов. Так, режиссер Ольга Гаврилова получит грант в размере 59 тыс. грн для производства анимационного короткометражного фильма "Мир наоборот", режиссер Максим Наконечный – 68 тыс. грн для производства игрового короткометражного фильма "Новый год в семейном кругу", а режиссер Эрнес Сарихалилов – 93 тыс. грн для производства игрового короткометражного фильма "Гвоздь".

Всего на рассмотрении экспертной комиссии при Госкино для оценки проектов на получение грантов президента Украины молодым кинематографам в 2017 году было представлено девять проектов - три неигровых фильма, четыре игровые и два анимационных.

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Интерфакс-Украина
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