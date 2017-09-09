Чиновник Одесской ОГА вымогал взятки от местных спортсменов за получение разрядов

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с областной прокуратурой разоблачили на взятке руководителя одного из управлений Одесской областной государственной администрации, который требовал деньги от местных спортсменов.

"Правоохранители установили, что чиновник систематически требовал деньги от местных спортсменов за получение спортивных разрядов. "Стоимость услуги" составляла от сотен до нескольких тысяч долларов США", - сообщает пресс-центр СБУ в субботу.

Правоохранители задержали вымогателя при получении части взятки в размере 2 тыс. долл.

Ранее сотрудники спецслужбы зафиксировали другие факты вымогательства и получения денег.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия.