События

10:40 09.09.2017

В Украине сегодня подорожал алкоголь

Сегодня, 9 сентября, в Украине вступило в силу постановление Кабинета министров от 09.08.2017 г. № 634, которое было опубликовано 30.08.2017 года.

Согласно документу, минимальные розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия выросли на 14-19,41%. В частности, минимальная розничная цена 1 литра 100% спирта теперь составляет 397,76 грн.

Минимальная стоимость коньяка (бренди) в зависимости от количества звезд составляет от 597,3 грн до 692,6 грн за литр 100% спирта. Это на 12,3-29,1% выше предыдущего уровня цен.

Вина с добавлением спирта и игристые подорожали на 7,1-13,3%. Бутылку виноградного сухого вина объемом 0,7 литров теперь можно будет купить минимум за 37 грн, с добавлением спирта и крепкого – 45 грн.

Как сообщалось ранее, повышение цен обусловлено тем, что предыдущий размер минимальных цен на алкоголь был введен в ноябре 2016 года. При этом в 2017 году возросли ставки акцизного налога на подавляющее большинство алкогольных напитков (водку, ликеро-водочные изделия, коньяк, вина). Произошел рост и других составляющих цены, поэтому ранее действующий размер минимальных цен не соответствовал реальным затратам на производство и реализацию алкогольных напитков.

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Интерфакс-Украина
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