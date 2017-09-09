Движение транспорта на массиве Борщаговка закроют в направлении центра города

Движение транспорта на пересечении просп. Леся Курбаса с ул. Г. Юры и ул. В.Покотила из-за ремонта закроют в направлении центра города в воскресенье, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"10 сентября движение транспорта на транспортной развязке на пересечении проспекта Леся Курбаса с улицами Гната Юры и Владимира Покотило будет закрыто из-за ремонта в направлении центра города. Объезд участка ремонта можно будет осуществить бульваром Кольцова, улицам Семьи Сосниных и Академика Королева", – говорится в сообщении на сайте мэрии в пятницу со ссылкой на Коммунальную корпорацию "Киевавтодор".

В КК "Киевавтодор" просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом.