Боевики за сутки 35 раз обстреляли позиции сил АТО, пятеро военнослужащих ранены – штаб

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 35 раз открывали огонь по опорным пунктам украинской армии. Все обстрелы характеризуются как прицельные, в результате которых 5 украинских военнослужащих получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба АТО

"После 18.00 российско-оккупационные группировки продолжили прицельные обстрелы позиций сил АТО в основном на приморском и донецком направлениях. Также враг одиночно применял минометы", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в субботу утром.

На донецком направлении боевики дважды открывали огонь по украинским позициям неподалеку Песков. За почти двухчасовой обстрел было выпущено более 20 мин различных калибров. Также НВФ били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП. Кроме того, в конце суток под гранатометный огонь несколько раз попали укрепления ВСУ в Авдеевской промзоне и на шахте Бутовка. Около 18.00 в результате обстрела из вооружения БМП и зенитной установки украинских укреплений на подступах к Семигорью получил ранения военнослужащий ВСУ.

На приморском направлении боевики применяли минометы калибра 82-мм у Марьинки. С гранатометов открывали огонь вблизи Старогнатовки. Стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы противника работали по опорным пунктам ВСУ в окрестностях Лебединского и Талаковки. А около 22.00 в результате обстрела из гранатомета позиций сил АТО у Водяного еще один боец ВСУ получил ранения.

На луганском направлении факты применения боевиками гранатометов дважды зафиксированы у Крымского и один раз - вблизи Станицы Луганской.