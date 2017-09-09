События

05:31 09.09.2017

В Запорожье школьники в будние дни смогут ездить в общественном транспорте за полцены

Проезд в общественном транспорте для запорожских школьников стал на половину дешевле.

Как сообщает в пятницу пресс-служба мэрии Запорожья, вступили в силу договора, подписанные в августе между исполнительным комитетом Запорожского городского совета и местными перевозчиками, осуществляющими перевозку пассажиров на маршрутах общественного транспорта в областном центре.

"Запорожские школьники в рабочие дни, с понедельника по пятницу, могут ездить в общественном транспорте за полцены. Соответствующие изменения в договоры с перевозчиками уже подписаны и вступили в силу. Задача управления транспорта - контролировать выполнение этого решения", - отметил в ходе оперативного совещания в мэрии городской голова Запорожья Владимир Буряк.

Как отметили в управлении по вопросам транспортного обеспечения и связи Запорожского городского совета, на данный момент в мэрию уже поступает много жалоб об отказах отдельных водителей перевозить школьников с 50% скидкой. Поэтому местные власти попросили запорожцев, столкнувшихся с подобной проблемой обращаться на "горячую" линию управления по вопросам транспортного обеспечения и связи городского совета.

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