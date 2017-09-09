КПВВ "Майорское" посетили представители УВКБ ООН – МВОТ

На КПВВ "Майорское" с визитом побывали представители Европейского бюро УВКБ ОНН, сообщили в пресс-центре Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных особ Украины.

"6 сентября состоялся визит представителей УВКБ ООН - главы офиса в г.Днепр Мулусеу Мамо, заместителя директора бюро Европы Ангелой Ли Роси, заместителя представителя УВКБ ООН Ноэль Калхун, специалиста по вопросам жилья представительства Агентства ООН по делам беженцев в Украине Сайфуллахом Мехраб, заведующего сектора в Донецкой области Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Аллы Назаренко и на КПВВ "Майорское", – говорится в сообщении на сайте ведомства в пятницу.

Во время визита представители УВКБ ООН были ознакомлены с работой гуманитарно-логистического центра, осмотрели работу мобильных модулей для работы сотрудников Государственной пограничной службы, которые были переданы ранее представителем УВКБ ООН для усовершенствования процедуры пропуска лиц, пересекающих линию соприкосновения.

Кроме того, представители УВБК ООН осмотрели бытовые условия, в которых находятся сотрудники ГСЧС и оказывается помощь людям в случае необходимости первой медицинской помощи. Были осмотрены защитные палатки установленные на КПВВ для укрытия от плохих погодных условий.

В рамках противодействия возникновению фактов коррупции на КПВВ обсуждался вопрос передачи головой офиса в г.Днепр Мулусеу Мамо работникам Государственной пограничной службы бодикамер системы видеонаблюдения в количестве 50 единиц - в соответствии с количеством работников одной смены на КПВВ "Майорское".