ВСУ на Черниговщине тренируются в противодействии беспилотникам "противника" – Минобороны

В Черниговской области военнослужащие Вооруженных сил Украины тренируются в организации противовоздушной обороны, тестируются украинские беспилотники, сообщили в Министерстве обороны Украины.

"Вблизи Чернигова, в рамках проведения учений по логистическому обеспечению, военные вместе с учеными Государственного научно-испытательного центра ВС Украины, практикуются в прикрытии баз, арсеналов и складов Вооруженных сил Украины от воздействия вражеских беспилотных летательных аппаратов", – говорится в сообщении на сайте ведомства в пятницу.

По словам начальника военно-научного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины полковника Юрия Гусака, на обучение задействовали перспективные образцы радиолокационных средств, которые уже продемонстрировали свою эффективную работу по выявлению и обезвреживанию разного класса беспилотников.

В рамках проведения обучения также отрабатываются алгоритмы действий оперативных дежурных по организации противовоздушной обороны военных объектов и продолжается процесс совершенствования личных навыков операторов отечественных БПЛА. С этой целью военные задействовали более десятка их модификаций. Для некоторых моделей беспилотников еще продолжаются процедуры испытания и взятия на вооружение.