В Киеве правоохранители остановили и проводят обыск колоны машин Штаба блокады торговли с оккупантом

В ночь на субботу в Киеве правоохранители блокировали и проводят обыски колоны машин Штаба блокады торговли с оккупантом, которая направлялась на КПП "Краковец", сообщили в штабе.

"Колонна машин ветеранов Войны за Независимость, которая перемещается из лагеря Штаба Блокады через Киев на Краковец, сейчас блокирована спецназом и Нацгвардией. Автоматчики не дают выйти из машин, незаконно требуют провести обыск машин и людей. Постановления суда у спецназа нет. Говорят что сделают "потом". Ребята опасаются, что при попытке незаконного обыска им могут что-то подбросить. Судя по количеству спецназа и внутренних войск это специально организованная засада. На место выехали активисты и народные депутаты", – говорится в сообщении на странице сообщества в Фейсбук в ночь на субботу.

Участники колоны обратились ко всем "кто имеет возможность и находится рядом" подъехать.

"Просьба всех кто имеет возможность и находится рядом также подтянуться. Провокация очень серьезная", отметили активисты.

Вместе с тем, на своей странице в Фейсбук сообщество выложило видео проведения обыска автомобилей.

Как сообщалось, экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили не собирается менять свои планы и намерен 10-го сентября вернуться в Украину через пропускной пункт "Краковец" во Львовской области, где его намерены поддержать украинские поклонники.