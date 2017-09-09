США отправляют авианосец "Авраам Линкольн" для оказания помощи пострадавшим от урагана "Ирма"

Командование ВМС США приняло решение задействовать авианосец "Авраам Линкольн" для доставки гуманитарной помощи в районы, пострадавшие от урагана "Ирма", сообщает американское издание "Нью-Йорк таймс" со ссылкой на заявление ВМС.

Также в операции должны принять участие десантный корабль "Иводзима", плавучий док "Нью-Йорк" и один эсминец.

"Эти корабли приспособлены для оказания медицинской помощи, обеспечения связи по морю с гражданской администрацией и населением, безопасности на море, логистической поддержки, перемещения по воздуху грузов среднего и тяжелого веса", - говорится в заявлении военных.

Как сообщалось, Пентагон направляет несколько тысяч военнослужащих на Американские Виргинские острова и в Пуэрто-Рико для оказания гуманитарной помощи после удара урагана "Ирма", а также в штат Флорида, готовящийся к приходу стихии.

По последним данным, жертвами этого урагана уже стали 18 человек.