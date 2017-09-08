На границе у КПП "Краковец" Саакашвили будут встречать украинские поклонники – СМИ

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили не собирается менять свои планы и намерен 10-го сентября вернуться в Украину через пропускной пункт "Краковец" во Львовской области, сообщил Голос Америки.

"Я имею несколько легальных путей, чтобы пересечь границу", - говорится в сообщении на сайте интернет-ресурса в пятницу вечером со ссылкой на заявление М.Саакашвили 8 сентября на пресс-конференции в Варшаве.

Вместе с тем, он не предоставил деталей, заявив, что не желает "раскрывать все карты", чтобы украинская власть "немного поволновалась».

М.Саакашвили собирается въехать в Украину вместе с членами Европарламента, а также журналистами и своими сторонниками из Польши.

В то же время, бывший губернатор Одессы заявил, что в настоящее время, путешествуя "по всему миру", он использует украинский паспорт.

"И нигде у меня не возникало проблем", - отметил экс-губернатор Одессы.

М.Саакашвили подчеркнул, что после того как он объявил о своем приезде, украинские власти сделали "беспрецедентные" меры по укреплению границы на данном КПП "Краковец".

"Это показывает только одно, что они меня боятся (...) Боятся потому, что я пользуюсь поддержкой в Украине; Боятся потому, что в самой большой стране Европы у меня есть самый растущий рейтинг и поэтому со мной поступили так несправедливо", - считает М.Саакашвили.

Кроме того, экс-президент Грузии заявил, что на границе у КПП его будут встречать украинские поклонники.

Свою поддержку М.Саакашвили планирует выразить и глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Она подтвердила, что 10 сентября поедет в Польшу.

"Он 10 сентября собирается просто мирно прийти и предъявить письмо, где есть основания того, что он имеет право жить в Украине даже если его лишили гражданства. И он имеет право уйти в украинский суд и выяснить: его честно лишили гражданства или нет. Я хочу рядом с ним стать, несмотря на то, что мы политические конкуренты, для того чтобы показать, что политическая конкуренция не может использовать все грязные методы политических репрессий, сделал действующий президент в отношении бывшего президента Грузии", - заявила Ю.Тимошенко украинским СМИ.

В свою очередь М.Саакашвили отметил, что несмотря на поддержку Ю.Тимошенко, они не планируют создание совместной политической силы.

"Когда речь идет о защите прав украинцев, то сейчас нужно проявить солидарность", - заявил 8 сентября Саакашвили на пресс-конференции в Варшаве.