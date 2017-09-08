Киев выражает протест в связи с недопуском консула к удерживаемому в российском СИЗО Грибу

Министерство иностранных дел Украины выражает протест в связи с недопуском адвоката и консула к удерживаемому в СИЗО в Краснодаре (Российская Федерация) гражданину Украины Павлу Грибу, сообщает спикер МИД Украины Марьяна Беца.

"Выражаем протест из-за недопуска адвоката/консула к П.Грибу. Грубое пренебрежение РФ правом на защиту, не исключаем психологическое давление на Павла", - написала М.Беца на своей странице в микроблоге Твиттер в пятницу.

Ранее в этот день МИД Украины потребовало от российской стороны безотлагательно обеспечить доступ украинских консулов к задержанному гражданину Украины П.Грибу, а также предоставить исчерпывающую информацию о месте, причинах и обстоятельствах его задержания, условий содержания и обеспечить его немедленное возвращение в Украину.

Как сообщалось, 28 августа 2017 года бывший сотрудник Государственной пограничной службы Украины Игорь Гриб заявил, что спецслужбы РФ похитили его 19-летнего сына Павла во время посещения Беларуси, куда тот поехал 24 августа (в Гомель) на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях, без личного знакомства. По договоренности, Павел должен был вернуться в тот же день. Когда на следующий день он не вернулся, И.Гриб поехал в Гомель на его поиски.

По его словам, на территории Беларуси он выяснил, что Павел находится в розыске по ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю в Сочи.

Посольство Украины в Минске направило ноту в Министерство иностранных дел Беларуси с целью выяснения местонахождения П.Гриба.

В Государственном пограничном комитете Беларуси подтвердили, что П.Гриб пересекал государственную границу Беларуси 24 августа в пункте пропуска "Новая Гута" в установленном законодательством порядке, информация об этом направлена в Госпогранслужбу Украины.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой относительно местонахождения, условий содержания и состояния здоровья П.Гриба.

Позднее И.Гриб обратился в силовые структуры Беларуси (прокуратура и органы МВД в Гомельской области) и России (Следственный комитет РФ) с заявлениями о содействии в розыске и возвращении его сына.

7 сентября стало известно, что П.Гриб находится в следственном изоляторе на территории РФ, в Краснодаре.