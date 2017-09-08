События

19:15 08.09.2017

При подрыве машины в центре Киева погиб чеченец Тимур Махаури, воевавший в АТО в добровольческом батальоне – знакомые

При взрыве автомобиля возле Бессарабского рынка (ул.Большая Васильковская,5) в центре Киева погиб воевавший на востоке Украины боец добровольческого батальона Тимур Махаури, сообщили в эфире телеканала "112.Украина" его знакомые, прибывшие на место происшествия.

По словам одного из них, представившегося товарищем двоюродного брата погибшего, Т.Махаури служил в Чеченском батальоне имени шейха Мансура.

При этом второй мужчина, представившийся сослуживцем погибшего, сказал, что Т.Махаури воевал в АТО в батальоне им. Джохара Дудаева и был "личным врагом" главы Чечни Рамзана Кадырова.

Агентство "Интерфакс-Украина" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

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