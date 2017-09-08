При подрыве машины в центре Киева погиб чеченец Тимур Махаури, воевавший в АТО в добровольческом батальоне – знакомые
При взрыве автомобиля возле Бессарабского рынка (ул.Большая Васильковская,5) в центре Киева погиб воевавший на востоке Украины боец добровольческого батальона Тимур Махаури, сообщили в эфире телеканала "112.Украина" его знакомые, прибывшие на место происшествия.
По словам одного из них, представившегося товарищем двоюродного брата погибшего, Т.Махаури служил в Чеченском батальоне имени шейха Мансура.
При этом второй мужчина, представившийся сослуживцем погибшего, сказал, что Т.Махаури воевал в АТО в батальоне им. Джохара Дудаева и был "личным врагом" главы Чечни Рамзана Кадырова.
Агентство "Интерфакс-Украина" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.
Последует