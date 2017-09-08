События

17:54 08.09.2017

Энергоснабжение севера Луганской области полностью восстановлено

ДТЭК Луганская ТЭС с 12:07 пятницы опять вырабатывает электроэнергию в объединенную энергосистему Украины, а в 16:34 была включена в работу восстановленная линия 220 КВ "Луганская ТЭС – Лисичанск", сообщает энергохолдинг ДТЭК.

"ДТЭК Луганская ТЭС увеличила нагрузку до 160 МВт, в работе два энергоблока. Энергоснабжение потребителей севера Луганской области восстановлено", – отмечается в релизе компании в пятницу.

Как сообщалось, с 09:56 ДТЭК Луганская ТЭС была отключена от энергосистемы Украины из-за аварийного обрыва высоковольтной линии электропередачи 220 КВ "Луганская ТЭС – Лисичанск". В связи с этим была временно ограничена поставка электроэнергии части потребителей севера Луганской области.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

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