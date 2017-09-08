Число жертв землетрясения в Мексике превысило 30 человек

До 32 возросло число погибших в результате землетрясения, происшедшего в Мексике, сообщило агентство ЭФЭ со ссылкой на власти страны.

Ранее сообщалось о 26 жертвах.

При этом мексиканские власти не исключают дальнейшего увеличения числа жертв.

В пятницу у берегов Мексики была зафиксированы подземные толчки магнитудой 8,4. Ряд зданий оказались сильно повреждены, а в некоторых районах Мехико наблюдаются перебои с электроснабжением.

По данным Геологической службы США, за землетрясением последовали несколько афтершоков, магнитуды которых разнились от 4,5 до 5,7.