Страны-партнеры проанализируют данные, изложенные в "Белой книге-2016" Минобороны Украины

Страны-партнеры изучат сведения, обнародованные в "Белой книге-2016" Министерства обороны Украины, заверил атташе по вопросам обороны ФРГ, президент Киевской ассоциации военных атташе полковник Норберт Гес.

"Хочу заверить, что мы очень тщательно проанализируем информацию, которая изложена на страницах "Белой книги-2016", ведь руководство наших государств заинтересовано в тех процессах и тех мероприятиях, которые сейчас происходят в Украине", - сказал атташе в ходе презентации издания "Белая книга-2016. Вооруженные силы Украины" в пятницу в Киеве, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

По его словам, проведение подобных мероприятий является лучшим способом получить информацию о достижениях Минобороны и Генерального штаба в реформировании.

По информации Минобороны, в пятницу в Киеве состоялась публичная презентация ежегодного издания "Белая книга" для представителей Киевской ассоциации военных атташе и иностранных советников. В рамках мероприятия первый замминистра обороны Украины Иван Руснак вручил знаки отличия "Участник военного парада" представителям аппаратов атташе по вопросам обороны стран, делегации от которых приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю 26-й годовщины Независимости Украины (США, Великобритании, Турции, Грузии, Латвии, Польши и Литвы).

"Белая книга Украины" - ежегодное издание Минобороны Украины и Генштаба Вооруженных сил Украины. Издается с 2005 года на украинском и английском языках.