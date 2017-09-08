События

16:49 08.09.2017

В Киеве на Лукьяновке расстреляли автомобиль

Полицейские Киева устанавливают обстоятельства ранения двух лиц в Шевченковском районе Киева неподалеку от Лукьяновской площади.

"Сначала правоохранители получили сообщение о том, что на улице Белорусской обнаружили автомобиль с поврежденными окнами, в салоне которого лежит предмет, похожий на автомат. А через несколько минут на линию 102 поступила информация о том, что в медицинский центр на ул.Бердичевской за медицинской помощью обратились двое мужчин с огнестрельными ранениями", - сообщает отдел коммуникации полиции Киева в пятницу.

На место выехали следственно-оперативная группа, патрульные полицейские, эксперты-криминалисты и сотрудники уголовного розыска. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, устанавливают свидетелей и очевидцев, а также наличие камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать событие. Материалы зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции.

В свою очередь, телеканал "112.Украина" со ссылкой на очевидцев сообщает, что в Киеве на перекрестке ул.Дегтяревской и Зоологической произошла автомобильная погоня с перестрелкой, в которой участвовали две машины на иностранных номерах. Из одной машины по второй открыли стрельбу. Одна из машин скрылась, другую, с повреждениями, бросили неподалеку, а те, кто в ней находился - скрылись. Кроме того, во время погони был поврежден автомобиль Porsche, который проезжал по ул.Дегтяревской.

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