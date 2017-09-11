Трансляция пресс-конференции на тему "Тенденции торговли между Украиной, Азией и странами Ближнего Востока"

В понедельник, 11 сентября, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция, посвященная Украинскому форуму по вопросам торгового финансирования на тему: "Тенденции торговли между Украиной, Азией и странами Ближнего Востока". Участники: член правления АО "Укрэксимбанк" Александр Щур; старший банкир ЕБРР, директор финансового департамента в Украине Александр Павлов; президент Ассоциации "Украинский национальный комитет Международной Торговой Палаты" Владимир Щелкунов; вице-президент Ассоциации "Украинский национальный комитет Международной Торговой Палаты" Игорь Гресь; председатель комиссии Ассоциации "Украинский национальный комитет Международной Торговой Палаты" по вопросам банковской техники и практики, начальник управления торгового финансирования АО "Райффайзен Банк Аваль" Сергей Костогрыз (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (063) 185-31-51.