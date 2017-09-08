События

13:47 08.09.2017

СБУ пресекла проведение во Львове финансируемой из РФ фейковой акции якобы родственников участников АТО

Служба безопасности Украины сообщает, что предупредила проведение во Львове акции протеста, финансируемой российской стороной и направленной на расшатывание ситуации в стране.

"Шестого сентября во Львове планировалось провести так называемые "Собрание матерей участников АТО", во время которых подвергнуть критике государственную политику, в первую очередь на востоке Украины, и призывать к прекращению антитеррористической операции на любых условиях. Организатор мероприятия, жительница Волыни и одна из ведущих функционеров "Русского культурного центра", за российские средства наняла в качестве участников рядовых граждан", - сообщает пресс-центр СБУ в пятницу.

Для "массовки" организаторы наняли за 400 грн почти сто пенсионеров и студентов, которые должны были имитировать роли родственников участников АТО. При этом ни одного члена семьи участников АТО среди "протестующих" не было.

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Интерфакс-Украина
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