Один украинский военный погиб вследствие обстрела Авдеевки накануне

Спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко подтверждает, что один украинский военнослужащий погиб накануне в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями позиций в Авдеевке.

"В результате боевых действий один украинский военный погиб в Авдеевке во время обстрела", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве.

Ранее пресс-центр штаба АТО сообщал, что боевики за минувшие сутки совершили 25 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции, в результате один украинский военнослужащий погиб.