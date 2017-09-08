События

13:34 08.09.2017

Один украинский военный погиб вследствие обстрела Авдеевки накануне

Спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко подтверждает, что один украинский военнослужащий погиб накануне в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями позиций в Авдеевке.

"В результате боевых действий один украинский военный погиб в Авдеевке во время обстрела", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве.

Ранее пресс-центр штаба АТО сообщал, что боевики за минувшие сутки совершили 25 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции, в результате один украинский военнослужащий погиб.

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Интерфакс-Украина
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