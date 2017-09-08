События

13:30 08.09.2017

В Луганской области повреждена ЛЭП

В Луганской области из-за повреждения воздушной линии электропередач перебои с энергоснабжением, однако в течение дня оно будет восстановлено, сообщает глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз.

"Через два часа электроснабжение области будет восстановлено с минимальными ограничениями бытовых потребителей", - написал Ю.Гарбуз на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

По его словам, повреждена воздушная линия 220 кВ Луганской ТЭС, причины устанавливаются.

"Реализуются меры по переподключению к линиям 110 кВ из Донецкой и Харьковской областей", - сообщил Ю.Гарбуз.

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Интерфакс-Украина
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