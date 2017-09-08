Предрассветная драка в Киеве возле кафе завершилась ножевым ранением полицейского

В Киеве наряд полиции вызвали для прекращения конфликта между посетителями кафе на ул. Мечникова. В результате один из гостей заведения ранил полицейского ножом в ногу.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, в 4:20 пятницы наряд группы реагирования Управления полиции охраны в Киеве получил вызов из кафе на ул. Мечникова. На месте правоохранители увидели группу мужчин, между которыми происходила драка.

"Во время прекращения конфликта и задержания правонарушителей один из участников инцидента достал нож и ударил им в ногу полицейского охраны. Врачи "скорой" оказали пострадавшему необходимую помощь и направили его в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Для выяснения обстоятельств инцидента троих участников конфликта доставили в Печерское районное управление полиции. Установлено, что мужчина, который нанес телесные повреждения полицейскому, является действующим военнослужащим, 1986 года рождения.

Сведения о произошедшем внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебная проверка.

Как сообщил портал "Киев оперативный" на странице в Фейсбуке, конфликт произошел из-за того, что один из отдыхающих - боец, вернувшийся почти год назад с востока Украины, услышал, как неизвестный ему мужчина громко прославлял террористические организации "ДНР" и "ЛНР". Оппоненты вышли выяснять отношения во двор. При этом сторонник террористов позвал несколько человек в подмогу. Боец же достал нож. Во время задержания он нанес полицейскому удар ножом в ногу.

Все участники драки были в состоянии сильного алкогольного опьянения, отмечает "Киев оперативный".