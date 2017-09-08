В Украине на выходных значительно потеплеет, дождей не будет нигде

В ближайшие сутки, 9 сентября, в Украине ожидается улучшение погоды, сообщает Укргидрометцентр.

В поле повышенного атмосферного давления в субботу будет малооблачно и сухо, а вследствие перемещения теплого воздуха с юго-запада Европы дневная температура в большинстве областей Украины, кроме северо-востока, повысится.

Без осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12°, в южной части 13-18 °; днем 23-28°, на севере Левобережья местами 20-22°.

В Киеве в субботу - без осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-12°, днем около 25°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 9 сентября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 33,5 градусов тепла в 1944 году, а самая низкая ночью на отметке 2,4 градусов выше ноля в 1900 году.

В воскресенье, 10 сентября, в Украине без осадков. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, на востоке 9-14°; днем 24-29°, в южных областях до 32°.

В Киеве - без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 26-28°.

8 сентября по состоянию на 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 20-22°, в районе Приморского 15°, Одессы 17°, в Днепре возле Киева 17°.