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11:15 08.09.2017

МИД требует от России обеспечить доступ консулов к украинцу Грибу в СИЗО Краснодара

Министерство иностранных дел Украины требует от российской стороны срочно обеспечить доступ консулов к удерживаемому в СИЗО в Краснодаре (РФ) гражданину Украины Павлу Грибу, а также его возвращение на родину.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест российской стороне в связи с безосновательным задержанием 25 августа 2017 года 19-летнего гражданина Украины Павла Гриба и содержанием его в СИЗО в г.Краснодар Российской Федерации. (…) требует от российской стороны безотлагательно обеспечить доступ украинских консулов к задержанному гражданину Украины Павлу Грибу, предоставить исчерпывающую информацию о месте, причинах и обстоятельствах его задержания, условий содержания и обеспечить его немедленное возвращение в Украину", - говорится в комментарии МИД в пятницу.

В ведомстве назвали недопустимой системную практику нарушения российской стороной положений консульской конвенции между Украиной и РФ относительно своевременного информирования о задержании граждан Украины (в течение 3 дней с момента ареста) и пренебрежение правом консула Украины на посещение задержанного или осужденного соотечественника.

"В деле задержания Павла Гриба сообщение Управления ФСБ в Краснодарском крае от 25.08.2017 было направлено Генеральному консульству Украины в Ростове-на-Дону заказным письмом только 31.08.2017 и поступило в консульство 07.09.2017 - через 14 дней после ареста", - указали в МИД.

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