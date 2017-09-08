В Беларуси продолжают поиск пропавшего украинца Гриба, которого украинские дипломаты нашли под арестом в РФ

Министерство внутренних дел Беларуси сообщает о проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий и принятии мер к установлению местонахождения пропавшего гражданина Украины Павла Гриба, в то время как МИД Украины сообщает о его нахождении в Краснодаре.

"Сотрудниками ОВД Республики Беларусь проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и принимаются меры к установлению пропавшего гражданина Украины П.Гриба", - говорится в сообщении МВД, опубликованном в пятницу на официальном сайте.

Там напомнили, что УВД Гомельского облисполкома 31 августа поступило электронное обращение от гражданина Украины Игоря Гриба о том, что его сын, Павел Гриб, 1998 года рождения, выехал 24 августа на рейсовом автобусе в Гомель на встречу со знакомой и с тех пор его местонахождение неизвестно.

"По данному факту в порядке ст. 174 УПК Республики Беларусь ОВД администрации Железнодорожного района Гомеля проводится проверка. Установлено, что в период пребывания на территории Республики Беларусь гражданин П.Гриб сотрудниками органов внутренних дел не задерживался, с заявлениями или по иным обстоятельствам в милицию не обращался. В настоящее время его местонахождение не установлено", - отметили в министерстве.

"По окончании проверки материалы будут направлены в подразделение Следственного комитета для принятия решения о возбуждении уголовного дела по факту безвестного исчезновения гражданина Украины", - подытожили в МВД Беларуси.

Вместе с тем, накануне министерство иностранных дел Украины заявило, что получило подтверждение о нахождении в Краснодаре (РФ) гражданина Украины Павла Гриба, исчезнувшего в Беларуси.