МИД Украины проверяет информацию о переводе режиссера Сенцова в колонию в российском Иркутске

Информация о переводе удерживаемого в РФ украинского режиссера Олега Сенцова из места лишения свободы в г.Якутск в колонию строгого режима в г.Иркутске в настоящее время проверяется, сообщает спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

"МИД проверяет информацию о переводе О.Сенцова. В очередной раз требуем освобождения украинского политзаключенного", - написала М.Беца в своем микроблоге в соцсети Twitter в пятницу.

Днем ранее, в четверг, российская правозащитница и журналист Зоя Светова написала в соцсети Facebook, что "Олега Сенцова, по всей вероятности, перевели из Якутска в Иркутскую колонию строгого режима".

При этом, по ее словам, уже два дня пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний отказывается это подтвердить. Общественная наблюдательная комиссия Иркутской области "тоже никак не может это проверить".

По словам З.Световой, неизвестно, в какую колонию помещен О.Сенцов: "По слухам, это ИК-19".

После аннексии Крыма РФ О.Сенцов был арестован ФСБ, обвинен в планировании терактов и вывезен в Москву. Спустя год его приговорили к 20 годам колонии, несмотря отсутствие доказательств. О.Сенцов не признал своей вины. К освобождению режиссера и активиста неоднократно призывала мировая кинематографическая общественность.