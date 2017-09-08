Специалисты предупреждают об угрозе цунами после мощного землетрясения близ Мексики

Сильное землетрясение, произошедшее в пятницу у берегов Мексики, могло привести к формированию цунами, сообщили в Центре предупреждения о цунами в Тихом океане.

По сообщению агентства ЭФЭ, предупреждение касается Мексики, Гватемалы, Сальвадора, Коста-Рики, Никарагуа, Панамы, Гондураса и Эквадора.

Вместе с тем, пока данных, указывающих на то, что действительно сформировалось цунами, не поступало.

Ранее Мексиканские сейсмологи сообщили, что по их данным, землетрясение произошло в акватории Тихого океана у побережья штата Чьяпас.

Согласно последним подсчетам Национальной сейсмологической службы Мексики, магнитуда землетрясения составила 8,4.