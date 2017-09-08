События

08:58 08.09.2017

В Днепре, при получении взятки в $25 тыс., задержан прокурор местной прокуратуры

Прокуратура Днепропетровской области, совместно с сотрудниками Национальной полиции Украины, задержали одного из прокуроров Днепропетровской местной прокуратуры №4 при получении взятки от гражданина за непривлечение к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

"7 сентября 2017 во время передачи 25 тыс. долларов США неправомерной выгоды прокурор был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Досудебное расследование продолжается, рассматривается вопрос о объявлении задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.

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Интерфакс-Украина
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