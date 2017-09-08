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08:51 08.09.2017

Трамп: силовой вариант в отношении КНДР не является неизбежным

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что военное решение проблемы КНДР - не единственный из возможных вариантов действий Вашингтона.

"Военный сценарий, конечно, будет среди вариантов; он не неизбежен, нет ничего неизбежного", - сказал президент во время совместной пресс-конференции с эмиром Кувейта Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом.

Д.Трамп отметил, что необходимо изучать ситуацию в деталях, однако "на протяжении 25 лет у нас были президенты, которые лишь говорили, говорили, говорили" о проблеме КНДР.

"Я предпочел бы не задействовать военных, но, конечно, это может случиться", - сказал президент, указав при этом, что США в настоящий момент располагают более мощными вооруженными силами, чем когда-либо.

"Я надеюсь, нам не придется использовать его (американское вооружение - ИФ) в Северной Корее. Но если мы используем его в Северной Корее, это будет очень печальный день для Северной Кореи", - подчеркнул Д.Трамп.

Он добавил, что "Северная Корея ведет себя плохо, и этому нужно положить конец".

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Интерфакс-Украина
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