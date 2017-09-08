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08:38 08.09.2017

Военная прокуратура Западного региона обжалует назначение штрафа чиновнику Львовской таможни ГФС

Военная прокуратура Западного региона Украины обжалует в апелляционной инстанции решение Сиховского райсуда Львова о назначении заместителю руководителя Львовской таможни Государственной фискальной службы Украины слишком мягкого наказания, сообщает пресс-служба Военной прокуратуры.

"17 марта 2017 следственный отдел военной прокуратуры Западного региона Украины совместно с сотрудниками Управления защиты экономики Нацполиции Украины во Львовской области задокументировал факт предоставления неправомерной выгоды заместителем начальника Львовской таможни ДФС Украины, этим же пытался подкупить военного прокурора Львовского гарнизона", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Таким образом таможенник хотел добиться непривлечения к уголовной ответственности и закрытия уголовного производства.

По факту правонарушения прокурор направил рапорт руководству.

"На стадии досудебного расследования военной прокуратурой было собрано достаточно доказательств для обвинительного приговора таможеннику… Указанное лицо суд первой инстанции признал виновным по ч.1 ст.369-2 УК Украины и, несмотря на возражения военной прокуратуры Западного региона Украины, назначил ему наказание в виде 8,5 тыс. грн штрафа с лишением права занимать должности в органах ДФС, органах государственной власти и местного самоуправления сроком на три года", - отмечают в сообщении.

Инкриминируемая таможеннику статья предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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Интерфакс-Украина
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