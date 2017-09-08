Маршруты ряда киевских троллейбусов будут изменены на ночное время – КГГА

Киевские троллейбусы №5, №7, №26, №41, №92Н и №93Н в период 8-10 сентября изменят маршруты на ночное время, с 23.00 до 5.00, в связи с ремонтом развязки на пересечении проспекта Победы и улицы Данила Щербаковского, сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на данные КП "Киевпастранс".

Маршруты будут изменены следующим образом: №5: "Ст. м. "Площадь Льва Толстого" - ул.Победы - ул.Довженко - ул.О. Телиги - ул.Мельникова - ул.Оранжерейная - ул.Дорогожицкая - ул.Вавиловых - ул.Щусева - ул.Стеценко - Интернациональная площадь - ул.Маршала Гречко - ул.Белицкая", №26: "Просп. Свободы - Интернациональная площадь - ст. м. "Дорогожичи"; №92Н: "Железнодорожный вокзал "Южный"- ул.Победы - ул.Довженко - ул.О. Телиги - ул.Мельникова - ул.Оранжерейная - ул.Дорогожицкая - ул.Вавиловых - ул.Щусева - ул.Стеценко - Интернациональная площадь - ул.Гречка - просп. Гонгадзе - ул.Свободы"; "Просп. Свободы: ул.В. Порика - ул.Гречка - Интернациональная площадь - ул.Стеценко - ул.Щусева - ул.Мельникова - ул.Сечевых Стрельцов - ул.В. Черновола - Воздухофлотский путепровод - железнодорожный вокзал "Южный"; №7, №41 и №93Н будут закрыты.