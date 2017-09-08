Боевики за сутки 25 раз обстреляли позиции сил АТО, 1 военнослужащий погиб – штаб

Боевики незаконных вооруженных формирований за прошедшие сутки совершили 25 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции, в результате которых 1 украинский военнослужащий погиб, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Прошлые сутки в районе проведения АТО завершилась без существенных изменений в обстановке. Как и днем, российско-оккупационные группировки продолжили обстрелы позиций сил АТО на Донецком и Приморском направлениях. Вечером и ночью в основном враг применял гранатометы и стрелковое оружие… Всего, с начала суток, незаконные вооруженные формирования 25 раз открывали огонь по позициям украинской армии. В нескольких случаях, когда была прямая угроза жизни наших военных, силы АТО открывали ответный огонь", - говорится в сообщении на официальной странице пресс-центра в Фейсбук.

Вечером, после 18.00, на Приморском направлении боевики обстреливали позиции ВСУ вблизи Павлополя и Лебединского из гранатометов, близи Старогантовки из вооружения БМП, трижды обстреляли окрестности Широкино.

На Донецком направлении боевики обстреливали позиции сил АТО вблизи Авдеевки и шахты Бутовка из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.