События

07:14 08.09.2017

Украинские пограничники принимают участие в IV международных состязаниях спецподразделений – ГПСУ

Пограничники 10 отдельного отряда оперативного реагирования Государственной пограничной службы Украины представляют Украины в IV международных состязаниях подразделений специального назначения, стартовавших накануне, сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Кроме украинской команды за награды будут бороться спецназовцы подразделений из Латвии, Литвы, Эстонии, Финляндии, Польши и Соединенных Штатов Америки. Соревнования проходят на базе полевого учебного центра Колледжа Государственной пограничной охраны Латвийской Республики и продлятся до 9 сентября… Все участники будут выполнять сложные задачи в условиях максимально приближенных к боевым, которые будут проводиться непосредственно перед соревнованиями каждый день", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Спецназовцы будут соревноваться в преодолении полосы преград с боевой стрельбой, снайперской стрельбе и состязании капитанов.

"Эти мероприятия являются ярким примером расширения сотрудничества между подразделениями специального назначения на международном уровне, в ходе которых также будет происходить обмен опытом и повышение профессиональных навыков бойцов", - отмечают в сообщении.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Боевики за сутки 25 раз обстреляли позиции сил АТО, 1 военнослужащий погиб – штаб

В центре Лондона прогремел взрыв

Прокуратура обжаловала меру пресечения фигурантам дела о стрельбе в Княжичах

Суд ограничил сыну Шуфрича право на вождение на два месяца

Павел Гриб находится в Краснодаре

ПОСЛЕДНЕЕ

Французский премьер сообщил о существенном увеличении расходов страны на оборону

СБУ задержала чиновника налоговой инспекции Черновицкой области на взятке

Международный паралимпийский комитет выберет нового президента

ССУ планирует провести съезд для избрания судей КС 13 ноября

ЕС готовит новые санкции против Пхеньяна - Могерини

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
цены на ремни на price.ua
РЕКЛАМА