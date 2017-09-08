Украинские пограничники принимают участие в IV международных состязаниях спецподразделений – ГПСУ

Пограничники 10 отдельного отряда оперативного реагирования Государственной пограничной службы Украины представляют Украины в IV международных состязаниях подразделений специального назначения, стартовавших накануне, сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Кроме украинской команды за награды будут бороться спецназовцы подразделений из Латвии, Литвы, Эстонии, Финляндии, Польши и Соединенных Штатов Америки. Соревнования проходят на базе полевого учебного центра Колледжа Государственной пограничной охраны Латвийской Республики и продлятся до 9 сентября… Все участники будут выполнять сложные задачи в условиях максимально приближенных к боевым, которые будут проводиться непосредственно перед соревнованиями каждый день", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Спецназовцы будут соревноваться в преодолении полосы преград с боевой стрельбой, снайперской стрельбе и состязании капитанов.

"Эти мероприятия являются ярким примером расширения сотрудничества между подразделениями специального назначения на международном уровне, в ходе которых также будет происходить обмен опытом и повышение профессиональных навыков бойцов", - отмечают в сообщении.