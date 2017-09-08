События

05:02 08.09.2017

СБУ задержала чиновника налоговой инспекции Черновицкой области на взятке

Сотрудниками Службы безопасности Украины совместно с представителями Генеральной прокуратуры Украины уличили начальника отделения налоговой инспекции в Черновицкой области, сообщает пресс-служба СБУ.

"Правоохранители установили, что чиновник требовал один миллион гривен от местного коммерсанта за содействие в законном получении возмещения налога на добавленную стоимость из государственного бюджета. Сотрудники спецслужбы задержали налоговика в городе Коломыя в гостиннично-ресторанном заведении во время получения второй части взятки", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По факту правонарушения открыто уголовное производство по ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

В центре Лондона прогремел взрыв

Прокуратура обжаловала меру пресечения фигурантам дела о стрельбе в Княжичах

Суд ограничил сыну Шуфрича право на вождение на два месяца

Павел Гриб находится в Краснодаре

Украинский военный погиб в зоне АТО в четверг

ПОСЛЕДНЕЕ

Французский премьер сообщил о существенном увеличении расходов страны на оборону

Международный паралимпийский комитет выберет нового президента

ССУ планирует провести съезд для избрания судей КС 13 ноября

ЕС готовит новые санкции против Пхеньяна - Могерини

Действие всех актов, связанных с проведением референдума о самоопределении Каталонии, приостановлено решением Конституционного суда Испании

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Солнцезащитные очки цены
РЕКЛАМА