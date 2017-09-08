СБУ задержала чиновника налоговой инспекции Черновицкой области на взятке

Сотрудниками Службы безопасности Украины совместно с представителями Генеральной прокуратуры Украины уличили начальника отделения налоговой инспекции в Черновицкой области, сообщает пресс-служба СБУ.

"Правоохранители установили, что чиновник требовал один миллион гривен от местного коммерсанта за содействие в законном получении возмещения налога на добавленную стоимость из государственного бюджета. Сотрудники спецслужбы задержали налоговика в городе Коломыя в гостиннично-ресторанном заведении во время получения второй части взятки", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По факту правонарушения открыто уголовное производство по ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.