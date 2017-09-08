События

03:31 08.09.2017

Международный паралимпийский комитет выберет нового президента

Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Филипп Крейвен уходит со своего поста.

"8 сентября после 16 лет сэр Филипп Крейвен уходит со своего поста. Избранный в декабре 2001 года в Афинах 67-летний британец трансформировал паралимпийское движение из спорта инвалидов в один из самых уважаемых видов спорта во всем мире", - говорится в заявлении МПК, опубликованном на его сайте.

Преемник Ф.Крейвена будет избран на заседании исполкома МПК в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу. На пост президента МПК претендуют четыре кандидата - Патрик Джарвис из Канады, Эндрю Парсонс из Бразилии, Джон Петерссон из Дании и Чжан Хайди из Китая.

Одним из последних решений Ф.Крейвена на его посту стало продление отстранения Паралимпийского комитета России, о чем стало известно 6 сентября.

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