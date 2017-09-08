Международный паралимпийский комитет выберет нового президента

Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Филипп Крейвен уходит со своего поста.

"8 сентября после 16 лет сэр Филипп Крейвен уходит со своего поста. Избранный в декабре 2001 года в Афинах 67-летний британец трансформировал паралимпийское движение из спорта инвалидов в один из самых уважаемых видов спорта во всем мире", - говорится в заявлении МПК, опубликованном на его сайте.

Преемник Ф.Крейвена будет избран на заседании исполкома МПК в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу. На пост президента МПК претендуют четыре кандидата - Патрик Джарвис из Канады, Эндрю Парсонс из Бразилии, Джон Петерссон из Дании и Чжан Хайди из Китая.

Одним из последних решений Ф.Крейвена на его посту стало продление отстранения Паралимпийского комитета России, о чем стало известно 6 сентября.