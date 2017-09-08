События

02:02 08.09.2017

ССУ планирует провести съезд для избрания судей КС 13 ноября

Совет судей Украины (ССУ) планирует провести XIV внеочередной съезд судей Украины 13 ноября для избрания судей Конституционного Суда, сообщает пресс-служба ССУ.

"Заслушав и обсудив информацию председателя Совета судей Украины Валентины Симоненко о ходе подготовки по продлению ХІV внеочередного съезда судей Украины после перерыва, в соответствии со статьями 126-134 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", статьи 12 Закона Украины "О Конституционном Суде Украины "и пункта 6 Переходных положений названного Закона, и Положением о Совете судей Украины, утвержденного решением Х внеочередного съезда судей Украины 16 сентября 2010 (с последующими изменениями), Совет судей Украины решила определить дату продолжения ХIV внеочередного съезда судей Украины после перерыва - 13 ноября 2017 в 10 час. 00 мин., В Международном центре культуры и искусств профсоюзов Украины (г.. Киев, Аллея Небесной Сотни, 1)", - говорится в сообщении на сайте ССУ.

Кроме того, ССУ объявляет начало конкурса для отбора претендентов на должность судьи КСУ и сбора соответствующих заявлений с 8 сентября по 7 октября.

"Этим же решением ССУ поручила Государственной судебной администрации Украины осуществить мероприятия по подготовке по продлению ХІV внеочередного съезда судей Украины после перерыва", - отмечают в сообщении.

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