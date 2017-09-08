ССУ планирует провести съезд для избрания судей КС 13 ноября

Совет судей Украины (ССУ) планирует провести XIV внеочередной съезд судей Украины 13 ноября для избрания судей Конституционного Суда, сообщает пресс-служба ССУ.

"Заслушав и обсудив информацию председателя Совета судей Украины Валентины Симоненко о ходе подготовки по продлению ХІV внеочередного съезда судей Украины после перерыва, в соответствии со статьями 126-134 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", статьи 12 Закона Украины "О Конституционном Суде Украины "и пункта 6 Переходных положений названного Закона, и Положением о Совете судей Украины, утвержденного решением Х внеочередного съезда судей Украины 16 сентября 2010 (с последующими изменениями), Совет судей Украины решила определить дату продолжения ХIV внеочередного съезда судей Украины после перерыва - 13 ноября 2017 в 10 час. 00 мин., В Международном центре культуры и искусств профсоюзов Украины (г.. Киев, Аллея Небесной Сотни, 1)", - говорится в сообщении на сайте ССУ.

Кроме того, ССУ объявляет начало конкурса для отбора претендентов на должность судьи КСУ и сбора соответствующих заявлений с 8 сентября по 7 октября.

"Этим же решением ССУ поручила Государственной судебной администрации Украины осуществить мероприятия по подготовке по продлению ХІV внеочередного съезда судей Украины после перерыва", - отмечают в сообщении.