События

23:55 07.09.2017

Действие всех актов, связанных с проведением референдума о самоопределении Каталонии, приостановлено решением Конституционного суда Испании

Конституционный суд Испании на чрезвычайном заседании в четверг приостановил действие принятого парламентом Каталонии закона о проведении референдума о самоопределении, сообщает интернет-портал испанской газеты "Вангуардиа".

Кроме того, приостановлено действие и всех сопутствующих актов - о созыве референдума 1 октября, а также о созыве избирательного органа.

Парламент Каталонии накануне большинством голосов поддержал законопроект о проведении референдума по отделению этого автономного сообщества от Испании.

Решение поддержали 72 депутата, 11 человек воздержались, "против" не проголосовал никто.

Ранее глава исполнительной власти Каталонии Карлес Пучдемон назначил референдум о независимости на 1 октября. По его словам, решение о проведении референдума принято в одностороннем порядке после ряда неудачных попыток договориться об организации голосования с центральным правительством в Мадриде.

Участники референдума должны будут ответить на вопрос: "Хотите ли Вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?"

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Интерфакс-Украина
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