События

22:54 07.09.2017

В Харькове задержан патрульный, подозреваемый в грабеже – прокуратура

Следователи прокуратуры задержали работника патрульной полиции Харькова, подозреваемого в грабеже (ч.2 ст.186 УК Украины).

"По предварительным данным, на 62-летнего харьковчанина напали ночью. Мужчину толкнули и сорвали золотую цепочку. По подозрению в совершении указанного уголовного преступления задержан в порядке ст. 208 УПК Украины 26-летний работник патрульной полиции Харькова", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

В настоящее время решается вопрос об избрании патрульному меры пресечения. Проводятся необходимые следственные действия.

Досудебное расследование уголовного производства проводит следственное управление прокуратуры Харьковской области.

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Интерфакс-Украина
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