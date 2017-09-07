События

21:56 07.09.2017

В центре Лондона прогремел взрыв

Небольшой взрыв, вызванный коротким замыканием, прогремел в четверг на Оксфорд-стрит в центре Лондона, сообщает Би-би-си-Лондон.

По его данным, один человек получил легкую травму. Часть улицы перекрыта полицией.

Кроме того, полиция провела эвакуацию людей с части улицы, поскольку существует опасность возникновения пожара.

Ранее на сайте британского издания "Дейли стар" была размещена короткая видеозапись, на которой запечатлена полиция, блокировавшая улицу, и разбегающийся народ.

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Интерфакс-Украина
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